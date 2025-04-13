Что будет с долларом и евро в Украине: экономист спрогнозировал судьбу валютных сбережений

У Украины есть достаточный финансовый резерв благодаря международной поддержке. Нацбанк активно работает над тем, чтобы украинцы больше инвестировали в гривневые активы.

Граждане могут открыть депозиты в банках или приобрести военные облигации. Об этом сообщил экономист и член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, подчеркнув, что для украинцев есть выгодные возможности для сохранения средств, и речь идет не только о пассивном доходе.

По словам экономиста, гражданам следует обращать внимание на активы, доступные в Украине – это может быть пассивный доход или инвестиции в недвижимость. Национальный банк активно работает над тем, чтобы сделать инвестиции в гривнах привлекательными для населения.

"Простыми словами, если вы открываете депозит в банке или приобретаете военные облигации в гривнах, то доходность таких инструментов должна быть выше, чем в долларах или евро. То есть гривна должна быть надежной валютой", – отметил он.

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Фурман подчеркнул, что стабильность на валютном рынке в 2025 году и в будущем будет обеспечена благодаря значительной международной финансовой помощи, получаемой Украиной. Сначала эти средства поступают в государственный бюджет, затем пополняют золото-валютные резервы, и из этих резервов Национальный банк предоставляет гривневые средства правительству для финансирования бюджетных расходов.

Согласно прогнозам Нацбанка, золото-валютные резервы в этом году превысят 40 миллиардов долларов, а в последующие годы также будут поддерживаться на высоком уровне. Это создает финансовую подушку для украинской гривны. Поэтому открывая депозит или покупая военные облигации, граждане могут ожидать годовую доходность на уровне 15-16%, что значительно превышает доходы от иностранной валюты, – пояснил он.

Экономист также отметил, что гораздо больший доход украинцам может принести свой бизнес, а не только пассивный доход. Граждане могут получить гранты на развитие бизнеса через государственную службу занятости, причем эти деньги не нужно возвращать. Главное – правильно защитить свой бизнес-план.

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