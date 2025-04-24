Сколько придется платить за газ с 1 мая: 'Нафтогаз' обнародовал обновленный тариф

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" приняла решение продлить действие тарифа "Фиксированный" еще на один год – до 30 апреля 2026 года. Действующее предложение заканчивается 30 апреля 2025-го. Это означает, что как минимум до этой даты бытовые потребители компании (а это около 98% всех домохозяйств в Украине) будут платить за газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубический метр.

Об этом сообщили в самой компании "Нафтогаз". Там отметили, что решение принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

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"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – отмечается в сообщении.

В то же время в компании отмечают: потребителям важно добросовестно осуществлять оплату за потребленный газ, ведь это способствует поддержанию энергетической стабильности государства в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру со стороны агрессора.

Напомним, ранее мы рассказывали о скидках на газ для украинцев от "Нефтегаза".

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