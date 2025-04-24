Скільки доведеться платити за газ з 1 травня: 'Нафтогаз' оприлюднив оновлений тариф

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ухвалила рішення подовжити дію тарифу "Фіксований" ще на один рік – до 30 квітня 2026 року. Чинна пропозиція закінчується 30 квітня 2025-го. Це означає, що щонайменше до цієї дати побутові споживачі компанії (а це близько 98% усіх домогосподарств в Україні) сплачуватимуть за газ за фіксованою ціною 7,96 грн за кубічний метр.

Про це повідомили у самій компанії "Нафтогаз". Там зазначили, що рішення ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на газ.

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"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є частиною Групи Нафтогаз, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року", – зазначається у повідомленні.

Водночас у компанії наголошують: споживачам важливо сумлінно здійснювати оплату за спожитий газ, адже це сприяє підтримці енергетичної стабільності держави в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру з боку агресора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про знижки на газ для українців від ''Нафтогазу''.

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