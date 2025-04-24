Кому ждать повышения пенсии на 570 грн с 1 мая

В мае 2025 года украинских пенсионеров ожидает увеличение выплат. В частности, это касается тех, кто достигнет 70, 75 или 80 лет, а также отдельных категорий граждан, которые смогут получить дополнительную финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Согласно действующему законодательству, в мае надбавки к пенсиям получат те, кому в течение этого месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Условием для начисления надбавки есть то, что размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен. Размер ежемесячной доплаты зависит от возраста: для лиц от 70 до 75 лет она составит 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а для людей в возрасте 80 лет и больше – 570 гривен. Об этом пишет "Новости.live".

Кроме того, часть пенсионеров, а также других категорий граждан сможет воспользоваться поддержкой от ВПП ООН, действие которой продлено до конца мая. Размер пособия рассчитывается как разница между размером пенсии или социальной выплаты и суммой в 3250 гривен. Например, если человек получает 3000 гривен, то ему дополнительно выплатят еще 250 гривен.

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Эта программа распространяется на жителей областей: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской. Получить финансовую помощь смогут не только пожилые люди, но и лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также граждане, не имеющие права на пенсию.

Впрочем, те, кто уже получал другие виды международной помощи, например выплаты для внутренне перемещенных лиц или финансовую поддержку от других международных организаций, не смогут воспользоваться программой ВПП ООН.

Выплата надбавок и пособий будет производиться автоматически, вместе с основной частью пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить помощь от Великобритании.

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