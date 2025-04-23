Украинцы массово инвестируют в недвижимость в одной из стран ЕС: названы популярные города и цены

За год украинцы приобрели более 9 тысяч объектов недвижимости в Польше, что свидетельствует о росте спроса на 25% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего инвестируют в жилье в таких городах, как Варшава, Краков и Вроцлав. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет от 12 до 14 тысяч злотых, что эквивалентно примерно 132–154 тысячам гривен.

Как сообщает salon24PL, граждане Украины остаются самыми активными среди иностранцев, которые покупают жилье в Польше. Они и в дальнейшем возглавляют рейтинг покупателей недвижимости в данной стране.

Согласно данным Министерства внутренних дел Польши, в 2024 году украинцы приобрели 9160 квартир – это более 50% от всех жилых объектов, которые были куплены иностранцами. В общем нерезиденты Польши приобрели 17 300 квартир с суммарной площадью более 1 миллиона квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Интерес украинцев к польскому жилью продолжает расти. Это объясняется тем, что многие планируют остаться в стране на длительное время, получают временную защиту или уже стали частью местного общества. Собственное жилье воспринимается как важный этап для стабилизации и успешной интеграции.

Читайте также: Жилье по доступной цене: где в Украине можно купить квартиру до 20 тысяч долларов

Для сравнения, белорусы, которые занимают вторую позицию среди иностранцев по количеству купленных объектов, приобрели около 3000 квартир – это на 60% больше, чем в прошлом году. В то же время интерес к жилью в Польше со стороны граждан Германии снижается: общая площадь приобретенных ими квартир не превысила 57 000 м², что почти на 25% меньше, чем в 2023 году.

На сегодня средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в Польше колеблется в пределах 12 000-14 000 злотых (около 2700-3200 евро). В мегаполисах вроде Варшавы, Кракова и Вроцлава цена может подниматься до 15 000-18 000 злотых, тогда как в менее населенных городах она составляет примерно 8000-10 000 злотых за "квадрат".

Стандартная двухкомнатная квартира площадью 50-60 м² обойдется покупателю в сумму от 500 000 до 900 000 злотых (ориентировочно 110 000-200 000 евро) – в зависимости от региона и конкретного района. Стоимость жилья остается привлекательной для многих украинцев, особенно учитывая нестабильную ситуацию на родине. Больше всего интереса вызывают такие города:

в 2024 году в Варшаве было приобретено более 3500 квартир, что на 20% больше показателей 2023 года;

в Кракове и Вроцлаве наблюдается стабильный уровень спроса на жилье;

в список самых популярных среди покупателей городов также вошли Лодзь, Познань, Гданьск, Гожув-Велькопольский и Щецин.

Интересен тот факт, что несмотря на свою привлекательность, туристические города не пользуются большим спросом среди украинских покупателей. Для них важнее развитая инфраструктура, возможности трудоустройства, доступ к образованию и условия для длительного проживания, а не варианты для временного отдыха.

Напомним, ранее эксперты рассказали, где сейчас выгоднее всего покупать жилье в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!