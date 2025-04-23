Українці масово інвестують у нерухомість в одній з країн ЄС: названо популярні міста та ціни

За рік українці придбали понад 9 тисяч об’єктів нерухомості в Польщі, що свідчить про зростання попиту на 25% у порівнянні з попереднім роком. Найчастіше інвестують у житло в таких містах, як Варшава, Краків і Вроцлав. Середня вартість квадратного метра на первинному ринку становить від 12 до 14 тисяч злотих, що еквівалентно приблизно 132–154 тисячам гривень.

Як повідомляє salon24PL, громадяни України залишаються найактивнішими серед іноземців, які купують житло в Польщі. Вони й надалі очолюють рейтинг покупців нерухомості в даній країні.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, у 2024 році українці придбали 9160 квартир – це понад 50% від усіх житлових об'єктів, які були куплені іноземцями. Загалом нерезиденти Польщі придбали 17 300 квартир із сумарною площею понад 1 мільйон квадратних метрів, що на 20% більше, ніж у 2023 році.

Інтерес українців до польського житла продовжує зростати. Це пояснюється тим, що багато хто планує залишитися в країні на тривалий час, отримує тимчасовий захист або вже став частиною місцевого суспільства. Власне житло сприймається як важливий етап для стабілізації та успішної інтеграції.

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Для порівняння, білоруси, які займають другу позицію серед іноземців за кількістю куплених об’єктів, придбали близько 3000 квартир – це на 60% більше, ніж минулого року. Водночас інтерес до житла в Польщі з боку громадян Німеччини знижується: загальна площа придбаних ними квартир не перевищила 57 000 м², що майже на 25% менше, ніж у 2023 році.

На сьогодні середня ціна квадратного метра житла на первинному ринку в Польщі коливається в межах 12 000–14 000 злотих (близько 2700–3200 євро). У мегаполісах на кшталт Варшави, Кракова та Вроцлава ціна може підніматися до 15 000–18 000 злотих, тоді як у менш населених містах вона становить приблизно 8000–10 000 злотих за "квадрат".

Стандартна двокімнатна квартира площею 50–60 м² обійдеться покупцеві у суму від 500 000 до 900 000 злотих (орієнтовно 110 000–200 000 євро) – залежно від регіону та конкретного району. Вартість житла залишається привабливою для багатьох українців, особливо з огляду на нестабільну ситуацію на батьківщині. Найбільше інтересу викликають такі міста:

у 2024 році у Варшаві було придбано понад 3500 квартир, що на 20% перевищує показники 2023 року;

у Кракові та Вроцлаві спостерігається стабільний рівень попиту на житло;

до списку найпопулярніших серед покупців міст також увійшли Лодзь, Познань, Гданськ, Гожув-Велькопольський і Щецин.

Цікавим є той факт, що попри свою привабливість, туристичні міста не користуються великим попитом серед українських покупців. Для них важливішими є розвинена інфраструктура, можливості працевлаштування, доступ до освіти та умови для довготривалого проживання, а не варіанти для тимчасового відпочинку.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, де зараз найвигідніше купувати житло в Україні.

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