Ежемесячная помощь от UNHCR: кто получит 3 600 гривен

В апреле 2025 года отдельные категории украинцев получат денежную поддержку в рамках многоцелевой программы помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR). В нескольких населенных пунктах Сумской области свою работу продолжат мобильные команды, оказывающие помощь на местах.

Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале UNHCR. В апреле Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) продолжает внедрение программы денежной поддержки для жителей Сумской области. В частности, 23 апреля в городе Кролевец состоится регистрация на выплаты, которую будет проводить благотворительный фонд "Право на защиту".

Жители региона смогут получить помощь в размере 3600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

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В то же время, те, кто уже получал аналогичные выплаты ранее, не смогут претендовать на новую помощь, если не относятся к уязвимым категориям населения.

Кто имеет право на получение помощи и как подать заявку

В апреле 2025 г. денежную помощь в рамках программы многоцелевой поддержки от UNHCR смогут получить отдельные категории граждан. В частности, на выплаты могут претендовать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди, которые вернулись в свое место жительства из других регионов Украины или из-за границы после вынужденной эвакуации из-за войны.

Финансовая поддержка предоставляется тем, кто отвечает по меньшей мере одному из следующих критериев уязвимости:

семья состоит из одного из родителей с несовершеннолетними детьми или из лиц в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокий человек старшего возраста (от 55 лет), в частности если он занимается детьми;

в семье есть члены с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

среднемесячный доход на одного человека не превышает 5 400 гривен.

Чтобы зарегистрироваться на получение помощи в городе Кролевец на 23 апреля 2025 года, позвоните по телефону: 063 182 68 38.

За этим же телефоном можно уточнить свою очередь. Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 16:00.

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