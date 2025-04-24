Щомісячна допомога від UNHCR: хто отримає 3 600 гривень

У квітні 2025 року окремі категорії українців матимуть змогу отримати грошову підтримку в межах багатоцільової програми допомоги від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR). У кількох населених пунктах Сумщини свою роботу продовжать мобільні команди, які надають допомогу на місцях.

Інформацію про це розміщено в офіційному Telegram-каналі UNHCR. У квітні Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) продовжує впровадження програми грошової підтримки для мешканців Сумської області. Зокрема, 23 квітня у місті Кролевець відбудеться реєстрація на виплати, яку проводитиме благодійний фонд "Право на захист".

Мешканці регіону зможуть отримати допомогу у розмірі 3 600 гривень на кожного члена родини протягом трьох місяців.

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Водночас ті, хто вже отримував аналогічні виплати раніше, не зможуть претендувати на нову допомогу, якщо не належать до вразливих категорій населення.

Хто має право на отримання допомоги та як подати заявку

У квітні 2025 року грошову допомогу в межах програми багатоцільової підтримки від UNHCR зможуть отримати окремі категорії громадян. Зокрема, на виплати можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди, які повернулися до свого місця проживання з інших регіонів України або з-за кордону після вимушеної евакуації через війну.

Фінансова підтримка надається тим, хто відповідає щонайменше одному з наступних критеріїв вразливості:

родина складається з одного з батьків із неповнолітніми дітьми, або з осіб віком від 55 років;

сім’ю очолює самотня людина старшого віку (від 55 років), зокрема якщо вона опікується дітьми;

у родині є члени з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями;

середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 5 400 гривень.

Щоб зареєструватися для отримання допомоги у місті Кролевець на 23 квітня 2025 року, слід зателефонувати за номером: 063 182 68 38.

За цим самим телефоном можна уточнити свою чергу. Консультації надаються в будні дні з 9:00 до 16:00.

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