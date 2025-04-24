Как получить алименты на ребенка военного: ответ Минюста

Министерство юстиции предоставило разъяснение о порядке взыскания алиментов с военнослужащих. По словам представителей ведомства, этот вопрос часто волнует семьи военных, особенно в сложное для страны время.

В Минюсте подчеркнули, что алименты взимаются со всех составляющих денежного довольствия военного. Это касается:

должностного оклада,

оклада по воинскому званию,

ежемесячных надбавок и доплат,

премий и других вознаграждений,

а также дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн, что выплачивается военнослужащим во время действия военного положения.

Сколько нужно платить?

Размер алиментов, установленный судом, зависит от количества детей:

1/4 дохода - на одного ребенка,

1/3 - на двоих,

1/2 – на трех и более.

Однако закон устанавливает верхний предел — сумма не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка.

Минимальные и максимальные суммы алиментов также зависят от возраста ребенка:

до 6 лет : минимум - 1281,5 грн, максимум - 25 630 грн;

: минимум - 1281,5 грн, максимум - 25 630 грн; от 6 до 18 лет : минимум - 1598 грн, максимум - 31 960 грн.

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В случае изменения материального или семейного положения плательщика или получателя, а также состояния здоровья, алименты могут быть пересмотрены. Это может включать как изменение суммы, так и способа взыскания, например, переход с фиксированной суммы на долю дохода или наоборот. Такие изменения оформляются по договоренности или через суд.

Как поступить, если алименты не выплачиваются добровольно?

Если военнослужащий уклоняется от уплаты алиментов, взыскатель должен:

Обратиться в суд для получения судебного приказа. Направить его в воинскую часть, где служит плательщик.

Если содержание осуществляется принудительно по решению исполнительной службы, взыскатель может обратиться к государственному или частному исполнителю. В случае, если место службы должника неизвестно, исполнитель посылает документы в Министерство обороны. Те, в свою очередь, пересылают их в бухгалтерию соответствующей воинской части для последующего выполнения.

В случаях бездействия исполнителя граждане имеют право подать жалобу руководителю соответствующего органа исполнительной службы или напрямую обратиться в Министерство юстиции, если реакции на жалобу не последовало.

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