Як отримати аліменти на дитину військового: відповідь Мінʼюсту

Міністерство юстиції надало роз’яснення щодо порядку стягнення аліментів із військовослужбовців. За словами представників відомства, це питання часто хвилює сім'ї військових, особливо у складний для країни час.

У Мін’юсті підкреслили, що аліменти стягуються з усіх складових грошового забезпечення військового. Це стосується:

посадового окладу,

окладу за військовим званням,

щомісячних надбавок і доплат,

премій та інших винагород,

а також додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн, що виплачується військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Скільки потрібно платити?

Розмір аліментів, встановлений судом, залежить від кількості дітей:

1/4 доходу — на одну дитину,

1/3 — на двох,

1/2 — на трьох і більше.

Проте закон встановлює верхню межу — сума не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину.

Мінімальні та максимальні суми аліментів також залежать від віку дитини:

до 6 років : мінімум — 1281,5 грн, максимум — 25 630 грн;

: мінімум — 1281,5 грн, максимум — 25 630 грн; від 6 до 18 років: мінімум — 1598 грн, максимум — 31 960 грн.

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У разі зміни матеріального чи сімейного стану платника або отримувача, а також стану здоров’я, аліменти можуть бути переглянуті. Це може включати як зміну суми, так і способу стягнення — наприклад, перехід із фіксованої суми на частку доходу або навпаки. Такі зміни оформлюються за домовленістю або через суд.

Як діяти, якщо аліменти не виплачуються добровільно?

Якщо військовослужбовець ухиляється від сплати аліментів, стягувач повинен:

Звернутися до суду для отримання судового наказу. Направити його до військової частини, де служить платник.

Якщо утримання здійснюється примусово за рішенням виконавчої служби, стягувач може звернутися до державного або приватного виконавця. У разі, якщо місце служби боржника невідоме, виконавець надсилає документи до Міністерства оборони. Ті, у свою чергу, пересилають їх до бухгалтерії відповідної військової частини для подальшого виконання.

У випадках бездіяльності виконавця, громадяни мають право подати скаргу керівнику відповідного органу виконавчої служби або напряму звернутися до Міністерства юстиції, якщо реакції на скаргу не було.

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