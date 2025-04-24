Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и до заключения мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину лежит не только на Владимире Путине, но и на действующем американском лидере Джо Байдене. Кроме того, он призвал Путина прекратить атаки по Киеву.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне вовремя. Владимир, Остановись! Еженедельно погибает по 5000 солдат. Давайте уже заключить мирное соглашение!", - написал президент США.

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что при его президентстве "Путин даже не думал о нападении", зато, по его мнению, Байден мог бы предотвратить конфликт, в частности, из-за снижения цен на нефть, однако этого не сделал.

"И вот что теперь: страна, потерявшая 25% территории, миллионы жертв… Это война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И думаю, что мы делаем хорошую работу. Надеюсь, нам это удастся", — отметил Трамп.

Он также заявил, что конфликта можно было избежать, и назвал трех человек, которые, по его мнению, имели возможность этого предотвратить: Байден, Зеленский и Путин.

"Ответственность лежит на всех", - резюмировал политик.

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Впоследствии Трамп повторил этот тезис, заявив, что "миллионы погибших - результат действий трех человек", расставив их в следующем порядке: Путин - "номер один", Байден - "номер два", Зеленский - "номер три".

"Все, что я могу сделать сейчас - это пытаться остановить убийства. Думаю, мы уже достигли определенного прогресса и скоро будут хорошие новости", - подытожил он.

Напомним, ранее Венс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".

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