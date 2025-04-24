Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії в Україну лежить не лише на Володимирі Путіні, але й на чинному американському лідерові Джо Байдені. Крім того, він закликав Путіна припинити атаки по Києву.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це непотрібно і вкрай вчасно. Володимире, Зупинися! Щотижня гине по 5000 солдатів. Давайте вже укласти мирну угоду!", - написав президент США.

Крім того, Трамп вкотре наголосив, що за його президентства "Путін навіть не думав про напад", натомість, на його думку, Байден міг би запобігти конфлікту, зокрема, через зниження цін на нафту, однак цього не зробив.

"І ось що маємо тепер: країна, яка втратила 25% території, мільйони жертв… Це війна Байдена, і я намагаюся її зупинити. І думаю, що ми робимо гарну роботу. Сподіваюся, нам це вдасться", — зазначив Трамп.

Він також заявив, що конфлікту можна було уникнути, і назвав трьох осіб, які, на його думку, мали змогу цьому запобігти: Байден, Зеленський і Путін.

"Відповідальність лежить на всіх", — резюмував політик.

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Згодом Трамп повторив цю тезу, заявивши, що "мільйони загиблих — результат дій трьох людей", розставивши їх у такому порядку: Путін — "номер один", Байден — "номер два", Зеленський — "номер три".

"Все, що я можу зробити зараз — це намагатися зупинити вбивства. Думаю, ми вже досягли певного прогресу і скоро будуть хороші новини", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа "абсурдною".

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