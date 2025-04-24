Изменения в передаче показателей за свет: что нужно знать украинцам

Компания YASNO объявила об изменениях в процессе передачи показаний электросчетчиков. Отныне количество вариантов, через которые потребители могут передавать эти данные, стало меньше.

В частности, отныне подать показания через мобильное приложение "Приват24" больше невозможно. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на сайт "На Пенсии".

В шаблонах квитанций уже удалены соответствующие поля для внесения показаний. Кроме того, компания больше не будет принимать эти данные через финансовых посредников.

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Такие шаги направлены на минимизацию ошибок – YASNO стремится получать достоверную информацию напрямую, чтобы обеспечить точность начислений за использованную электроэнергию.

Несмотря на изменения, потребители и в дальнейшем могут передавать показания электросчетчиков с помощью удобных цифровых сервисов:

в личном кабинете на официальном сайте YASNO;

через мобильное приложение компании;

с помощью чат-ботов в мессенджерах Viber или Telegram.

Передавать показания необходимо либо за два дня до завершения месяца, либо в течение первых трех дней нового месяца.

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