'Почему вы не боролись за него 11 лет назад': Трамп раскритиковал Зеленского за Крым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Владимира Зеленского, который заявил о нежелании признавать аннексию Крыма Россией, аргументируя это возможным негативным влиянием на мирные переговоры.

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда". Трамп заявил, что слова Зеленского о юридическом непризнании оккупации Крыма являются, по его мнению, крайне негативными для мирного диалога с Россией, поскольку, по словам Трампа, полуостров был потерян еще много лет назад при президентстве Барака Обамы и теперь эта тема даже не стоит на повестке дня.

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" – отметил американский лидер.

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Президент США добавил к своей позиции аргумент, что еще до оккупации Крыма на полуострове уже находились ключевые базы российского подводного флота.

"Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная – он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", – считает Трамп.

Американский президент выразил убеждение, что сейчас Украина и Россия находятся "очень близки к соглашению", и, по его словам, именно Зеленский, которого он охарактеризовал как человека "у которого "нет карт для игры", должен согласиться на предложенные условия.

Напомним, ранее Венс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".

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