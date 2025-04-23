'Чому ви не боролися за нього 11 років тому': Трамп розкритикував Зеленського за Крим

Президент США Дональд Трамп розкритикував слова Володимира Зеленського, який заявив про небажання визнавати анексію Криму Росією, аргументуючи це можливим негативним впливом на мирні переговори.

Про це він написав у Truth Social, повідомляє "Європейська правда". Трамп заявив, що слова Зеленського про юридичне невизнання окупації Криму є, на його думку, вкрай негативними для мирного діалогу з Росією, оскільки, за словами Трампа, півострів було втрачено ще багато років тому за президентства Барака Обами і тепер ця тема навіть не стоїть на порядку денному.

"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?" – зазначив американський лідер.

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Президент США додав до своєї позиції аргумент, що ще до окупації Криму на півострові вже знаходилися ключові бази російського підводного флоту.

"Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", – вважає Трамп.

Американський президент висловив переконання, що наразі Україна та Росія перебувають "дуже близькі до угоди", і, за його словами, саме Зеленський, якого він охарактеризував як людину "в якої "немає карт для гри", повинен погодитись на запропоновані умови.

Нагадаємо, раніше Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа "абсурдною".

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