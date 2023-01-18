У Перу знайшли невідомий раніше вид ящірок: як виглядають

У національному парку Отіші в Перу вчені виявили новий вид ящірок Proctoporus titans. Плазуни мешкали в охоронюваній природній зоні в Куско, що на південному сході країни.

Ці ящірки були знайдені на високогір'ї Анд на висоті 3241 метр. "Національний парк Отіші відкриває для науки новий вид ящірок", – йдеться в заяві Національної служби природних територій, що охороняються державою, повідомляє Science X Daily.

Ці ящірки темно-сірого кольору та мають золотисті плямки на боках, хвості та на голові. Їхній хвіст перевищує довжину тіла. Також вони мають рифлену луску.

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У науковому журналі MDPI Уесліанського університету Іллінойсу про Proctoporus titans написали наступне:

"Були виявлені дев’ять дорослих екземплярів (чотири самці, п’ять самок). Самці нового виду мають довжину морди 41,3–53,9 мм, у самок – 43,6–52,6 мм. Новий вид має смугасту спинну луску, чотири надочних, дві пари геніалій (рідше одну або три), три ряди прегулярів і п’ять-сім стегнових пір у самців (відсутні у самок). Статевий диморфізм помітний у черевному забарвленні: у самців шия, груди та живіт від темно-сірого до чорного, тоді як у самок шия, груди та живіт блідо-сірі з розсіяною темно-сірою цяткою в центрі кожної луски та помаранчевою райдужною оболонкою зіниць".

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