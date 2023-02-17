Археологи виявили сліди трепанації на черепі середньовічної жінки з Італії (фото)

В Італії виявили череп жінки, яка жила у 6-8 столітті нашої ери, зі слідами трепанації – свердління отвору в голові. Хоча рештки були вперше розкопані наприкінці 19 століття, аналіз вчені змогли зробити лише нещодавно.

Згідно з нещодавньою статтею, опублікованою в International Journal of Osteoarchaeology, вчені проаналізували череп середньовічної жінки, яка колись жила в центральній Італії. Виявилося, що вона пережила щонайменше дві операції на мозку.

Цей конкретний череп належить жінці близько 50 років. Він був знайдений у подвійному похованні разом із чоловічими останками, а також бронзовою брошкою, гребінцем і золотими нитками, що свідчить про належність пари до однієї з цих елітних сімей.

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Спочатку автори оглянули череп і помітили кілька черепних дефектів, зокрема, хрестоподібну ділянку пористої кістки з овальним поглибленням у центрі та другою овальною зіскобленою ділянкою.

"Ми виявили, що жінка пережила кілька операцій, пройшовши тривалу хірургічну терапію, яка складалася з серії послідовних свердлінь", – сказала співавторка дослідження, Ілеана Мікареллі з Кембриджського університету.

Чому ця жінка була піддана не одній, а двом інвазивним операціям? Ймовірно, вона страждала від якогось системного захворювання, на думку авторів.

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