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Наука

Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

Максим Карпенко

Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

В Италии обнаружили череп женщины, жившей в 6-8 веке нашей эры, со следами трепанации – сверление отверстия в голове. Хотя останки были впервые раскопаны в конце 19 века, анализ ученые смогли сделать только недавно.

Согласно недавней статье, опубликованной в International Journal of Osteoarchaeology, ученые проанализировали череп средневековой женщины, когда-то жившей в центральной Италии. Оказалось, что она пережила как минимум две операции на мозге.

Этот конкретный череп принадлежит женщине около 50 лет. Он был найден в двойном захоронении вместе с мужскими останками, а также бронзовой брошью, расческой и золотыми нитями, что свидетельствует о принадлежности пары к одной из этих элитных семей.

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Сначала авторы осмотрели череп и заметили несколько черепных дефектов, в частности, крестообразный участок ячеистой кости с овальным углублением в центре и вторым овальным соскобленным участком.

Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

"Мы обнаружили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительную хирургическую терапию, которая состояла из серии последовательных сверлений", – сказала соавтор исследования, Илеана Микарелли из Кембриджского университета.

Почему эта женщина была подвергнута не одной, а двум инвазивным операциям? Вероятно, она страдала каким-то системным заболеванием, по мнению авторов.

Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

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