В Новой Зеландии обнаружили кости гигантского пингвина

Палеонтологи нашли в Новой Зеландии ученые окаменевшие останки самого большого пингвина из всех, когда-то обитавших на Земле – Kumimanu biceae. Этот пингвин принадлежал ранее неизвестному виду.

Ученые говорят, что при жизни птица могла весить до 154 кг, то есть в три раза больше, чем современные императорские пингвины. Остатки этого великана лежали рядом с останками восьми других пингвинов.

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Международная группа исследователей сообщила об открытии в Journal of Paleontology. Старший автор статьи Алан Теннисон из музея Новой Зеландии Te Papa Tongarewa обнаружил окаменелости среди валунов на пляже в Северном Отаго еще в период 2016-17 годов.

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С тех пор, проведя несколько исследований, ученые установили, что пять пингвинов, чьи остатки были среди валунов, принадлежали к новому виду Petradyptes stonehousei, еще один идентифицирован как Kumimanu biceae, двое остались неизвестными. Эти пингвины жили в период от 59,5-55,5 млн. лет назад.

Отмечается, что остатки Kumimanu fordycei принадлежали одному из самых известных в настоящее время пингвинов. Он предположил, что эта птица была одной из самых ранних древних пингвинов. При жизни он напоминал современных морских птиц, способных хорошо плавать и нырять. У него были сравнительно примитивные кости плавников. Также учёные говорят, что летать он не мог.

Огромные размеры Kumimanu fordycei указали, что на ранних стадиях эволюции у пингвинов развивался гигантизм, и Новая Зеландия была очень благоприятным местом для их обитания, поскольку до появления людей на островах у пингвинов не было естественных врагов.

Согласно данным исследований, гигантские пингвины вымерли десятки миллионов лет назад. А что стало причиной их исчезновения, неизвестно.

Напомним, ранее украинские ученые, работающие в Национальном антарктическом научном центре, показали, как подросли вылупившиеся на антарктической станции "Академик Вернадский" пингвинята в начале декабря.

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