В Мексике раскопали необычную каменную гробницу майя (фото)

Национальный институт археологии и истории Мексики (INAH) раскопал гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

Гробница содержит останки не менее двух человек. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что в камере находились скелеты двух человек, похороненных в разное время. Основное захоронение – целый, сочлененный скелет, погребенный в положении лежа лицом к северу.

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Другие останки, которые, как полагают, принадлежат взрослой женщине, являются вторичным погребением. Сначала ее похоронили в другом месте, а затем ее кости перезахоронили в свободном пространстве погребальной камеры.

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Череп, обнаруженный в смеси костей вторичного захоронения, показывает зубы мудрости внутри прорезывания, что указывает на то, что умершему было примерно от 25 до 28 лет. Поскольку кости были перемещены в древности, археологи не могут быть уверены, что череп соответствует остальному второму телу, поэтому во вторичном захоронении на самом деле могут быть части двух человек.

Могильный инвентарь в погребальной камере состоит из керамических сосудов, содержащих жертвы еды и напитков. В стенной нише также находились зеленые каменные фигурки.

Останки еще не датированы радиоуглеродным методом, но могильный инвентарь соответствует похоронной практике майя позднего классического периода, 9 века нашей эры.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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