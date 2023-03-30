Израильские археологи обнаружили металлический рыболовный крючок для акул возрастом 6000 лет (фото)

Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

Крючок изготовлен из меди, датированный примерно 6000 лет назад, 6,5 сантиметров (2,6 дюймов) длиной и 4 сантиметра в ширину. Об этом сообщает Haaretz.

Ничего похожего на это никогда не было найдено. Исследователи называют находку "нравом, чистым удачей".

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Крючок был обнаружен не на каком-то предполагаемом древнем пирсе или сам по себе, а в древнем жилом районе, что помогло определить его датировку – все находки были того же периода, эпохи энеолита. Крючок позеленел, как бывает, когда медь выветривается, но исследователи почистили его.

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"Он был так велик и красив, что мы подумали, что он может быть с другого периода, но это не так", – указали исследователи.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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