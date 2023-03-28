Китайские археологи обнаружили окаменевший 'цветок' в возрасте 170 миллионов лет (фото)

Китайские исследователи обнаружили окаменелость древнего растения, которое датируется 170 миллионами лет. Нанкинский институт геологии и палеонтологии и Китайская академия наук недавно объявили, что они обнаружили самое древнее известное покрытосеменное растение.

Они сделали это путём повторного исследования ископаемых останков в северо-западном Китае. Об этом сообщает Global Times.

Исследователь, ответственный за проект, сказал, что цветы и плоды являются частью семейства покрытосеменных. Покрытосемена являются наиболее развитой, разнообразной, широко распространенной и адаптированной группой растений на сегодняшний день. Во всем мире существует 300 000 видов покрытосеменных растений, существующих до наших дней.

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Исследовательская группа повторно исследовала окаменелость растений юрского периода примерно 170 миллионов лет назад на северо-западе Китая. Ранее считалось, что это растение было голосеменным под названием Qingganninginfructus formosa.

Впрочем, в последнем исследовании команда использовала технологию микро-КТ для сканирования окаменелостей и обнаружила, что внутри содержатся перевернутые яйцеклетки, являющиеся ключевым признаком для определения покрытосеменных.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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