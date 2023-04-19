В Боливии обнаружили огромное место, связанное с древним культом (фото)

В Боливии обнаружили огромное место, связанное с древним культом. Структуры, образованные концентрическими кругами и видимые спутником, следуют достаточно последовательному рисунку.

За исключением одного. Археологи обнаружили 135 таких круглых сооружений в Карангасе, засушливом регионе на плато Анд, сообщает IDAHO STATESMAN.

Отмечается, что постройки имели от двух до девяти "концентрических стен" на разных уровнях террас вокруг вершины холма. Археологи обнаружили фрагменты гончарных чаш, кувшинов и тарелок, которые датируются 1250-1600 годами нашей эры.

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Эти круглые постройки использовались как религиозные места и создавали "плотный ритуальный ландшафт". Археологи связывают эти достопримечательности со "древними андскими культами вака", которые поклонялись "священным горам" и защитным холмам.

Из этих религиозных объектов исследователи нашли одно сооружение, которое "совсем отличается" от остальных: это место Васкири. По словам исследователей, "беспрецедентное" массивное место имело необычный дизайн.

Место имело наружное кольцо с 39 соединенными корпусами примерно одинакового размера и центральной внутренней площадью, заполненной разбитой керамикой более 400 лет назад. Диаметр этого основного сооружения составил около 460 футов, что составляет около 140 метров.

Напомним, ранее археологи обнаружили металлический рыболовный крючок возрастом 6000 лет.

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