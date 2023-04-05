В Китае найден ритуальный топор возрастом 4500 лет

В китайском городе Уси провинции Цзянсу археологи нашли при раскопках украшенное гравировками ритуальное оружие возрастом 4 500 лет. Это первое наиболее значимое открытие этого региона.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Ученые определили, что найденное оружие относится к культуре Лянчжу (3300 год до н.э.), которая являлась одной из самых развитых китайских культур периода неолита.

Столицей Лянчжу был панрегиональный городской центр, обнаруженный в 1936 году.

Читайте также: Марсоход Curiosity сделал интересный снимок на Марсе, поразивший ученых.

Известно, что в тот период изменение погоды и сильные наводнения ощутимо ухудшили условия проживания местного населения: местность была низинная, поэтому быстро затапливалась. Согласно исследованиям ученых, жители Лянчжу были вынуждены покинуть свои дома на равнине Тайху, что привело к падению цивилизации Лянчжу в 2300 году до нашей эры.

Видео дня

Помимо каменного топора в возрасте 4500 лет с гравировками птиц и облаков, который был наиболее значимым открытием, археологи нашли также 329 каменных орудий на археологическом участке Динген в городе Уси. Кроме того, были раскопаны 73 каменных и костяных наконечника стрел и много керамических и нефритовых артефактов.

Читайте также: NASA опубликовало невероятные фото Луны вблизи.

Изношенное и поврежденное ритуальное оружие было найдено на жертвенной платформе, что может свидетельствовать об использовании топора во время церемоний в ритуальных целях, а не для боя.

Глава Института культурных реликвий и археологии Уси Лю Баошань подчеркнул, что орнаменты на оружии сделаны более твердым каменным инструментом. Кроме того, топор – первый пример оружия с узором тигра, который нашли в регионе.

Напомним, планетологи определили, что более 3 миллиардов лет назад Марс столкнулся с астероидом, что повлекло за собой появление цунами высотой 200 метров, которое образовало кратер диаметром в 110 километров.