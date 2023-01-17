Марсоход Curiosity сделал интересный снимок на Марсе: находка удивила ученых

Марсоход NASA Curiosity недавно нашел интересную находку на Красной планете – камень, удививший ученых.Исследователи собираются изучить его химический состав и узнать происхождение.

Об этом сообщают на сайте NASA. Космічний апарат відправив на Землю цікавий знімок на 3709 день свого перебування на Марсі.

У камня уже есть даже свое собственное название – "Пау Бару". Ученые пока не могут точно сказать, откуда происходит интересная находка, но предполагают, что это может быть остаток метеорита или остаток материала обломка горы Шарп.

На фото можно увидеть, что камень лежит на красной марсианской почве и имеет необычный серый цвет

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"Mastcam получит несколько спектральных изображений на той же цели и на цели "Пау Бару", которая видна в верхнем правом углу изображения Mastcam " – отметили в сообщении .

В ближайшее время ученые постараются проанализировать Пау Бару для определения его состава и возможного происхождения.

Следует добавить, что это не первая высадка Curiosity на Марс. В 2012 году он уже высаживался на Марс с целью исследовать кратер "Гейл" – большой ударный бассейн с многослойной массивной горой посередине.

В 2014 году Curiosity нашёл огромный метеорит под названием "Lebanon I" и меньший фрагмент под названием "Lebanon II". Ученые были удивлены: железный метеорит шириной в 2 метра не распался во время падения в атмосферу Марса.

В 2016 году марсоход нашел на поверхности горячей планеты странный темный объект, который по размерам был пропорционален как мяч для гольфа. После проведенного химического анализа ученые обнаружили большое содержание железа, никеля и фосфора, что свидетельствовало о том, что это никелевый железный метеорит. Предыдущие примеры возможных метеоритов уже видели на Марсе, но это было первым исследованным. Его назвали – "Яйцевая скала".

UAportal ранее сообщал, что NASA опубликовало впечатляющие фото Луны с минимального расстояния, которое зафиксировал космический корабль Orion

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