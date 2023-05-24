Це все забобони: Православна церква України дозволила займатись вишиванням на свята

У Православній Церкві України було оголошено дозвіл на вишивання та зайняття рукоділлям під час церковних свят. Пресслужба ПЦУ пояснила, що такі заняття не вважаються гріхом під час святкових обрядів.

Читайте також: Які квіти приносять щастя в дім, а які біду

Представники ПЦУ зазначили, що віра не повинна обмежувати дії людей, але натомість має надавати свободу. Тому зайняття рукоділлям під час церковних свят не повинно бути забороненим.

"Тут стоїть перед вами вибір: вишивати чи святкувати церковне свято? Чи може вишивання, як таке, спотворити велич релігійного свята? Ні. Чи є зайняття рукоділлям гріхом? Ні. Чи можна поєднати святкування та зайняття рукоділлям в один день? Так", – заявили представники пресслужби ПЦУ.

Відео дня

Проте в ПЦУ підкреслили, що все залежить від того, як особа встановлює свої пріоритети. Якщо вірянин спочатку вшанує свято, виділивши час для молитви, а потім займеться рукоділлям, то це не буде вважатися гріхом.

"Важливо розуміти, що шанування християнських свят не означає бездіяльність, неробство чи марне проведення часу. Добрі, корисні та богоугодні справи не знають "вихідних днів", – пояснили в пресслужбі ПЦУ.

У представників Церкви також зазначили, що зайняття рукоділлям може бути засобом уникнення іншого гріха під час свят – лінощів та бездіяльності.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!