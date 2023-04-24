Які квіти приносять щастя в дім, а які біду: народні прикмети та забобони

Багатьом з нас здається, що наявність квітів в будинку є чимось обов'язковим – вони не тільки прикрашають інтер'єр та піднімають настрій, але й допомагають підтримувати здоровий обмін кисню в приміщенні.

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Проте не всі рослини є корисними для здоров'я і добробуту людей. На підставі думки езотериків, існує п'ять видів квітів, які за прикметами не рекомендується тримати вдома, якщо хочете мати щасливе та здорове життя.

Фікус – цю рослину вважають квіткою вдови, яка, за віруванням, може привернути до вашого життя проблеми зі здоров'ям;

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Плющ – цей вид рослин є енергетичним вампіром, який може відбирати з вас життєві сили та штовхати на зради, зокрема чоловіків;

– цей вид рослин є енергетичним вампіром, який може відбирати з вас життєві сили та штовхати на зради, зокрема чоловіків; Сансевієрія – рослина, яка за віруванням, може руйнувати сімейне благополуччя та провокувати конфлікти між домочадцями;

– рослина, яка за віруванням, може руйнувати сімейне благополуччя та провокувати конфлікти між домочадцями; Кала – ця рослина, за прикметами, може притягувати печаль та навіть смерть. Деякі народи приносять кали на цвинтар;

– ця рослина, за прикметами, може притягувати печаль та навіть смерть. Деякі народи приносять кали на цвинтар; Диффенбахія – цей вид рослин може не тільки отруїти організм людини своїм соком, але й на енергетичному рівні виснажувати психіку людини.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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