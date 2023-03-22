Забиратимуть енергію: які дерева не можна садити поруч з будинком

Вважається, що деякі дерева не можна висаджувати біля будинку, оскільки вони забиратимуть енергію господарів. Існує чимало заборон щодо цього.

UAportal пропонує розібратися, що варто садити у своєму дворі, а що ні. В деяких прикметах про значення того чи іншого дерева є раціональне пояснення.

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Ялина

У народі кажуть, що ялина забиратиме енергію та виживатиме з дому чоловіків. Крім цього, це дерево асоціюють зі смерть. Оскільки покійнику встеляють дорогу ялиновими гілками.

Проте є й хороші прикмети, пов'язані з ялиною. Вона захищає жителів будинку чи господарства від конфліктів та сварок. Енергію вона забирає тільки влітку, а віддає – взимку.

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Якщо шукати більш раціональне пояснення, то загалом дерево можна садити на ділянці. Проте не варто це робити близько до будинку, бо коріння розростеться та може руйнувати фундамент.

Сосна

Сосну, як і ялинку, не можна висаджувати біля будинку нібито через погану енергетику. Утім, езотерики кажуть зовсім протилежне: у сосни насправді дуже хороша енергетика і дерево оздоровлює повітря.

Проте сосну справді не можна саджати біля дому, але причина зовсім в іншому. Від дерева утворюється велика тінь, не збагачує ґрунт перегноєм через відсутність листя і сильно розростається під землею. Тому біля сосни нічого не буде рости.

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Туя

Нібито туя заважає молодим дівчатам вийти заміж. Це дерево символізує скорботу, тому його вирощують на кладовищах.

У народі ще кажуть, що туя відганяє злих духів, тому її можна посадити як живопліт. При цьому за нею не потрібен особливий догляд.

Береза

Береза негативно впливає на жінок та призводить до безпліддя. Також вона забирає воду з ґрунту, тому інші рослини поруч з нею не будуть рости. Але, якщо береза за парканом, то вона навпаки оберігає будинок від злих очей і різної нечисті. Найкращим буде висадити біля воріт.

Тополя

Тополя – енергетичний вампір, який поглинає енергію мешканців будинку. Садити ще її не варто через порожнистий та крихкий стовбур, оскільки сильний вітер може зламати його.

Також у тополі потужна коренева система. Якщо дерево росте близько до будинку, то може зруйнувати фундамент. Також алергікам варто остерігатися цієї рослини.

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Дуб

Дуб – символ довголіття, але краще це дерево не вирощувати біля будинку. Вважається, що воно висмоктує сили з мешканців будинку, накличе хвороби. Також дуб постарається позбутися глави родини.

Якщо розглядати більш раціональну складову, то занадто потужне коріння дуба може похитнути фундамент будинку.

Верба і осика

Верба і осика "харчуються" живою енергетикою і можуть "вижити" з дому його мешканців. У народі кажуть, що біда загрожує тим, хто посадить ці дерева у себе під домом. Проте об'єктивних причин не любити вербу і осику немає.

Найкраще біля будинку вирощувати плодово-ягідні дерева: яблуню, грушу, шипшину, горобину, вишню. У них хороша енергетика, а ще вони дають урожай та приносять мир та злагоду в родину.

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