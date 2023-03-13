Що не можна робити, коли у вас вдома гості: прикмети та забобони

В багатьох культурах і традиціях гості є важливою частиною життя. Приймати гостей – це велика відповідальність, і деякі люди вірять у різні забобони та прикмети, пов'язані з цим процесом. Наведемо кілька прикладів таких забобонів та прикмет.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Не відпускайте гостя, якщо він забув щось важливе В деяких культурах вірять, що якщо гість забув щось важливе, наприклад, ключі або гроші, то він повинен повернутися та забрати їх. Якщо ви відпустите гостя, не дочекавшись, поки він забере свої речі, то він може повернутися ще більш незвичайним часом. Приймаючи гостей, ніколи не сідайте на край столу У багатьох культурах сідати на край столу, коли приймають гостей, вважається нещасливим знаком. Замість цього господар має сідати в центрі столу, щоб показати свою гостинність та повагу до гостей. Не виходьте з будинку, коли гості ще не закінчили їсти В багатьох культурах вважається неввічливим виходити з будинку, коли гості ще не закінчили їсти. Це може спричинити незадоволення та образу гостей. Не пропонуйте гостям гостинці, які вам самому не смакують У деяких культурах вірять, що якщо ви запропонуєте гостям гостинці, які вам не смакують, то вони можуть принести нещастя в будинок. Тому варто дбати про те, щоб гостинці, які ви пропонуєте, були приємними для вас та ваших гостей. Не приносьте з балкона пустий посуд У деяких культурах вірять, що якщо ви приносите з балкона пустий посуд, то це може принести нещастя в будинок. Цей забобон пов'язаний з тим, що колись на Близькому Сході пусті посудини на балконах використовувалися для збору води під час дощу. Тому, якщо ви принесете пустий посуд з балкона, то він може бути пов'язаний з нещастям та негараздами. Не випроваджуйте гостей, якщо за вікном шумить буря В багатьох культурах вірять, що якщо за вікном шумить буря, то не можна випроводжати гостей, оскільки це може привести до нещастя. Замість цього краще зачекати, поки буря заспокоїться.

Раніше ми писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!