Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає: народні прикмети та забобони

Розсипання солі може статися в будь-який момент і нерідко приводить до нашого розчарування, особливо якщо це трапилося на підлозі або на килимі. Однак, крім практичних порад з техніки прибирання, в народній культурі існують різні прикмети та забобони, пов'язані з цим явищем.

Один з найпоширеніших забобонів пов'язаних з розсипанням солі – це знак нещастя. За повір'ям, розсипання солі може привести до різних негараздів, зокрема, до сварок у сім'ї або до зайвих витрат коштів. Щоб уникнути нещастя, слід негайно підняти всю розсипану сіль і викинути її за поріг або на вікно.

Читайте також: Навіщо додавати сіль у каву

Також існує прикмета, що розсипання солі на кухні – це знак гостей. Вважається, що якщо сіль розсипалася сама по собі, то скоро до вас завітають незапрошені гості. В цьому випадку, слід підняти розсипану сіль і посипати її за поріг або на підвіконня, щоб залучити удачу та забезпечити хороші стосунки з незнайомцями.

Відео дня

Існує кілька пояснень цього явища. Одне з них пов'язане зі звичкою наших предків зберігати сіль як надійний засіб консервації їжі. Також сіль використовувалась для виготовлення різних лікарських препаратів. Таким чином, наші предки пов'язували цей продукт зі здоров'ям та довголіттям. Ймовірно, тому вони так уважно ставилися до солі та не допускали її розсипання на землю.

Крім того, деякі вчені пов'язують цю прикмету зі звичкою розсипати сіль на землю у знак шани померлим. Це пов'язано з тим, що в давнину сіль вважалась рідкісним і дорогим продуктом, тому її використовували не тільки як приправу, але й як засіб оплати за послуги чи товари. І коли людина помирала, родичі розсипали сіль на землю, щоб показати свою повагу та готовність віддати щось цінне на знак вшанування покійника.

Народні прикмети і забобони – це лише вірування, які не мають наукового обґрунтування. Якщо сіль розсипалася, то найбільш розумним вирішенням проблеми буде просто підняти її та прибрати. Якщо сіль розсипалася на килимі, слід використовувати пилосос або щітку для очищення поверхні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо розсипати сіль на порозі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!