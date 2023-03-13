Что нельзя делать, когда у вас дома гости: приметы и предрассудки

Во многих культурах и традициях гости являются важной частью жизни. Принимать гостей – это большая ответственность, и некоторые люди верят в разные предрассудки и приметы, связанные с этим процессом. Приведем несколько примеров таких предрассудков и примет.

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Не отпускайте гостя, если он забыл что-то важное В некоторых культурах верят, что если гость забыл что-то важное, например ключи или деньги, то он должен вернуться и забрать их. Если вы отпустите гостя, не дождавшись, пока он заберет свои вещи, он может вернуться еще более необычным временем. Принимая гостей, никогда не садитесь на край стола. Во многих культурах садиться на край стола, когда принимают гостей, считается несчастливым знаком. Вместо этого хозяин должен садиться в центре стола, чтобы показать свое гостеприимство и уважение к гостям. Не выходите из дома, когда гости еще не закончили есть. Во многих культурах считается невежливым выходить из дома, когда гости еще не закончили есть. Это может вызвать недовольство и оскорбление гостей. Не предлагайте гостям гостинцы, которые вам самому не нравятся В некоторых культурах верят, что если вы предложите гостям гостинцы, которые вам не нравятся, то они могут принести несчастье в дом. Поэтому стоит заботиться о том, чтобы предлагаемые гостинцы были приятными для вас и ваших гостей. Не приносите с балкона пустую посуду В некоторых культурах верят, что если вы приносите с балкона пустую посуду, это может принести несчастье в дом. Этот предрассудок связан с тем, что на Ближнем Востоке пустые сосуды на балконах использовались для сбора воды во время дождя. Поэтому, если вы принесете пустую посуду с балкона, то она может быть связана с несчастьем и неурядицами. Не провожайте гостей, если за окном шумит буря Во многих культурах верят, что если за окном шумит буря, то нельзя выпроваживать гостей, поскольку это может привести к несчастью. Вместо этого лучше подождать, пока буря успокоится.

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