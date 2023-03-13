Что нельзя делать, когда у вас дома гости: приметы и предрассудки
Во многих культурах и традициях гости являются важной частью жизни. Принимать гостей – это большая ответственность, и некоторые люди верят в разные предрассудки и приметы, связанные с этим процессом. Приведем несколько примеров таких предрассудков и примет.
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- Не отпускайте гостя, если он забыл что-то важное В некоторых культурах верят, что если гость забыл что-то важное, например ключи или деньги, то он должен вернуться и забрать их. Если вы отпустите гостя, не дождавшись, пока он заберет свои вещи, он может вернуться еще более необычным временем.
- Принимая гостей, никогда не садитесь на край стола. Во многих культурах садиться на край стола, когда принимают гостей, считается несчастливым знаком. Вместо этого хозяин должен садиться в центре стола, чтобы показать свое гостеприимство и уважение к гостям.
- Не выходите из дома, когда гости еще не закончили есть. Во многих культурах считается невежливым выходить из дома, когда гости еще не закончили есть. Это может вызвать недовольство и оскорбление гостей.
- Не предлагайте гостям гостинцы, которые вам самому не нравятся В некоторых культурах верят, что если вы предложите гостям гостинцы, которые вам не нравятся, то они могут принести несчастье в дом. Поэтому стоит заботиться о том, чтобы предлагаемые гостинцы были приятными для вас и ваших гостей.
- Не приносите с балкона пустую посуду В некоторых культурах верят, что если вы приносите с балкона пустую посуду, это может принести несчастье в дом. Этот предрассудок связан с тем, что на Ближнем Востоке пустые сосуды на балконах использовались для сбора воды во время дождя. Поэтому, если вы принесете пустую посуду с балкона, то она может быть связана с несчастьем и неурядицами.
- Не провожайте гостей, если за окном шумит буря Во многих культурах верят, что если за окном шумит буря, то нельзя выпроваживать гостей, поскольку это может привести к несчастью. Вместо этого лучше подождать, пока буря успокоится.
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