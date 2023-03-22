Коли пора садити баклажани у відкритий ґрунт: поради городників для хорошого врожаю

Баклажани – це тепла сезонна культура, яку чимало українців вирощують на дачах та городах. Ця рослина має свої особливості вирощування.

Досвідченні городники опираються на місячний календар під час вибору дати посіву баклажанів. Однак цим овочам потрібні й інші фактори, щоб дати гарний врожай.

Щоб визначити, якого числа розпочинати підготовку посівного матеріалу, варто орієнтуватися на оптимальний вік розсади для пересадки. До нього необхідно додати час на підготовку посівного матеріалу (1-2 дні), 6-7 днів на їх проростання та 5-7 днів на загартовування рослин.

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Сприятливі дні для посіву баклажанів також можна визначити за місячним календарем. У 2023 році сприятливими днями є 24-25 та 29-30 березня.

Важливо розуміти, що від перших сходів до моменту, коли буде одержано врожай, пройде приблизно 90-120 днів. Для середньостиглих баклажанів термін складатиме 120-140 днів після перших сходів.

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Занадто рання посадка призведе до того, що розсада буде готова до пересадки раніше, ніж достатньо потеплішає. У невеликих ємностях розсада не зможе повноцінно розвиватися, рослини стануть слабкими та нестійкими до негативного впливу.

Ґрунт для вирощування розсади баклажанів має бути нейтральним, пухким і легким, але водночас родючим. Можна придбати його у крамниці, а можна скласти субстрат самостійно, змішавши одну частину річкового піску, чотири частини низинного торфу й три частини компосту або перегною.

Розсаду можна висаджувати у віці 60-65 днів. Звичайно, після того, як мине загроза заморозків і ґрунт добре прогріється.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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