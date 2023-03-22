Когда пора сажать баклажаны в открытую почву: советы огородников для хорошего урожая

Баклажаны – это теплая сезонная культура, которую многие украинцы выращивают на дачах и огородах. Это растение имеет свои особенности выращивания.

Опытные огородники опираются на лунный календарь при выборе даты посева баклажанов. Однако этим овощам нужны и другие факторы, чтобы дать хороший урожай.

Чтобы определить, с какого числа начинать подготовку посевного материала, следует ориентироваться на оптимальный возраст рассады для пересадки. К нему необходимо добавить время для подготовки посевного материала (1-2 дня), 6-7 дней на их прорастание и 5-7 дней на закаливание растений.

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Благоприятные дни для посева баклажанов можно определить по лунному календарю. В 2023 году благоприятными днями 24-25 и 29-30 марта.

Важно понимать, что от первой лестницы до момента, когда будет получен урожай, пройдет примерно 90-120 дней. Для среднеспелых баклажанов срок будет составлять 120-140 дней после первой лестницы.

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Слишком ранняя посадка приведет к тому, что рассада будет готова к пересадке раньше, чем достаточно потеплеет. В небольших емкостях рассада не сможет полноценно развиваться, растения станут слабыми и неустойчивыми к отрицательному воздействию.

Почва для выращивания рассады баклажанов должна быть нейтральной, рыхлой и легкой, но одновременно плодородной. Можно приобрести его в магазине, а можно сложить субстрат самостоятельно, смешав одну часть речного песка, четыре части низинного торфа и три части компоста или перегноя.

Рассаду можно высаживать в возрасте 60-65 дней. Конечно, после того, как минует угроза заморозков и почва хорошо прогреется.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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