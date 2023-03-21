Когда и как сажать помидоры, чтобы получить невероятно урожай: советы огородников

Большинство людей привыкли выращивать помидоры в огороде. Таким образом можно получить вкусный и ароматный овощ с большим количеством питательных веществ.

Впрочем, высаживать помидоры может быть не так просто, как кажется. Опытные огородники имеют свои секреты и советы, как помогают собрать хороший урожай.

Для получения хорошей и здоровой рассады помидоров, от посева до посадки должно пройти:

40-50 дней для низких сортов;

55-65 дней для средних помидоров;

65–75 дней для высоких сортов.

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Ориентироваться нужно на сроки, прогноз погоды и готовность почвы к высадке. Важными факторами является температура воздуха днем и ночью.

Помидоры практически не переносят заморозки, поэтому пересаживать растение нужно, когда температура воздуха не будет падать ниже +12°C, а ночью – не ниже +10°C.

Также следует обратить внимание на лунный календарь. Благоприятными для высадки помидоров в 2023 году являются:

апрель – 3-4, 8-9, 15, 17-18;

май – 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28;

июнь – 1-3, 11-13, 24-25, 30 числа.

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Для пересадки помидоров в открытую почву нужно выбрать светлый участок земли. Также не стоит выбирать территорию, где в прошлом году росли помидоры, растение любит новые места.

Выкопайте ямки размером 30*30 см. Между ними должно быть расстояние в 40-50 см, а ширина междурядий должна достигать минимум 60 см.

Строки лучше делать в направлении с севера на юг, чтобы плоды получали достаточно света.

Рассаду в почву лучше пересаживать вместе с комом земли. После этого растение нужно полить.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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