Когда пора сажать редиску в открытую почву: советы огородников

Редис нуждается в достаточном уходе и силах для того, чтобы получить действительно хороший урожай. Это огородное растение может удивить своей прихотливостью.

Опытные огородники имеют свои секреты и советы по посадке редиса в открытую почву. Важно не только время высадки семян.

В общем, редис очень быстро растет, от посева до урожая проходит всего месяц. Таким образом, весной, с первыми днями марта, растение можно засевать каждую неделю до июня.

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Согласно лунному календарю, лучшими датами для посадки редиса в 2023 году являются:

Видео дня

15 – 25 апреля;

5 – 20 мая;

25 июля – 5 августа.

Растение важно сеять на солнечных участках весной, но летом лучше отдавать предпочтение затемненным грядкам. Перед посадкой следует очистить почву от мусора и сорняков, добавить песок, перегной и компост.

Редис нужно высаживать, разбрасывая поштучно семена в бороздки. Расстояние между семенами должно быть до 7 см. При этом нужно сеять не слишком глубоко, до 1,5 см.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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