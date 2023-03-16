Коли пора садити редиску у відкритий ґрунт: поради городників

Редиска потребує достатнього догляду та сил для того, щоб отримати дійсно хороший урожай. Ця городня рослина може здивувати своєю вибагливістю.

Досвідченні городники мають свої секрети та поради щодо посадки редиски у відкритий ґрунт. Важливий не лише час висадки насіння.

Загалом, редиска дуже швидко росте, від посіву до врожаю минає лише місяць. Таким чином весною, з першими днями березня, рослину можна засівати кожного тижня до червня.

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Згідно з місячним календарем, найкращими датами для посадки редиски у 2023 році є:

Відео дня

15 – 25 квітня;

5 – 20 травня;

25 липня – 5 серпня.

Рослину важливо сіяти на сонячних ділянках весною, але влітку ліпше надавати перевагу затемненим грядкам. Перед посадкою варто очистити ґрунт від сміття та бур’янів, додати пісок, перегній та компост.

Редиску потрібно висаджувати, розкидаючи поштучно насіння у борозенки. Відстань між насінням має бути до 7 см. При цьому потрібно сіяти не надто глибоко, до 1,5 см.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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