Когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить хороший урожай: советы огородников
Свекла считается одним из самых простых овощей для выращивания. Это растение не нуждается в особом уходе.
Кроме этого свекла содержит множество полезных веществ, необходимых для организма. Огородники поделились советами, когда лучше высаживать свеклу в открытую почву.
Обычно свеклу сажают в открытую почву, однако раннеспелые сорта сначала нуждаются в посеве на рассаду. Семена сеют в начале апреля, а на грядку растения переносят в начале мая.
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Свекла считается холодостойкой культурой. Впрочем, сильные заморозки отрицательно сказываются на плодах.
Опытные огородники часто обращают внимание на лунный календарь. Свеклу рекомендуется сажать или пересаживать в дни, когда луна стареет, в частности, в 2023 году это:
- апрель – 8-18;
- май – 7-17;
- июнь – 6-16.
Перед посадкой свеклы нужно подготовить почву. Лучше высаживать на торфяниках с известью, супесчаных почвах и черноземе.
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Участок для будущей свеклы должен быть солнечным. Перед посадкой нужно разрыхлить почву, убрать все сорняки и внести удобрения.
Затем нужно полить борозды, а когда влага впитается в землю, засеять свеклу на глубину 3-4 см. Расстояние между рядами следует хранить около 40 сантиметров.
Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.
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