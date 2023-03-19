Коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати гарний врожай: поради городників

Буряк вважається одним із найпростіших овочів для вирощування. Ця рослина не потребує особливого догляду.

Окрім цього буряк містить безліч корисних речовин, необхідних для організму. Городники поділилися порадами, коли краще висаджувати буряк у відкритий ґрунт.

Зазвичай буряк садять у відкритий ґрунт, проте ранньостиглі сорти спочатку потребують посіву на розсаду. Насіння сіють на початку квітня, а на грядку рослини переносять на початку травня.

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Буряк вважається холодостійкою культурою. Втім, сильні заморозки негативно позначаються на плодах.

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Досвідчені городники часто звертають увагу на місячний календар. Буряки рекомендується садити чи пересаджувати у дні, коли місяць старіє, зокрема, у 2023 році це:

квітень – 8-18;

травень – 7-17;

червень – 6-16.

Перед посадкою буряків потрібно підготувати ґрунт. Краще висаджувати на торфовищах із вапном, супіщаних ґрунтах і чорноземі.

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Ділянка для майбутніх буряків має бути сонячною. Перед посадкою потрібно розпушити ґрунт, прибрати усі бур’яни та внести добрива.

Потім потрібно полити борозни, а коли волога вбереться у землю, засіяти буряк на глибину 3-4 см. Відстань між рядами варто зберігати близько 40 сантиметрів.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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