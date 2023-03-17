Коли садити кабачки у відкритий ґрунт: поради городників

Кабачок не примхливий, тому його можна вирощувати на більшості городів та полів. В українському кліматі цю рослину зазвичай висівають відразу у відкритий ґрунт, але можна висівати і на розсаду.

Цей спосіб деякі городники не люблять за те, що урожай виходить зібрати пізніше, ніж при розсадному способі. Однак плоди від висадки у відкритому ґрунті можуть довше лежати.

Знавці радять садити насіння кабачків у відкритий ґрунт коли земля буде прогріта. Залежно від регіону це може бути ІІІ декада квітня або І декада травня.

Читайте також: Коли пора садити редиску у відкритий ґрунт

Якщо насіння помістити в холодний ґрунт, рослини можуть частіше і довше хворіти. Також городники радять висаджувати кабачки так, щоб між рослинами залишалася відстань в 1 м, а між рядами – 1,5 м.

Відео дня

Не варто густо засівати, щоб рослини могли повноцінно розвиватися, а також щоб за кабачками було легше доглядати. При температурі 15–16 °С сходи з'являються вже на п'ятий день, а при 12-13 – через тиждень.

Спосіб прямого посіву насіння в ґрунт найбільш поширений серед дачників.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!