Коли та як садити помідори, щоб мати неймовірний врожай: поради городників

Більшість людей звикли вирощувати помідори на городі. Таким чином можна отримати смачний та запашний овоч з великою кількістю поживних речовин.

Втім, висаджувати помідори може бути не так просто, як здається. Досвідчені городники мають свої секрети та поради, як допомагають зібрати хороший врожай.

Для отримання хорошої та здорової розсади помідорів, від посіву до садіння має пройти:

40-50 днів для низьких сортів;

55-65 днів для середніх помідорів;

65-75 днів для високих сортів.

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Орієнтуватися потрібно на терміни, прогноз погоди та готовність ґрунту до висадки. Важливими факторами є температура повітря вдень та вночі.

Помідори практично не переносять заморозків, тому пересаджувати рослину потрібно, коли температура повітря не падатиме нижче +12°C, а вночі – не нижче +10°C.

Також варто звернути увагу на місячний календар. Сприятливими для висадки помідорів у 2023 році є:

квітень – 3-4, 8-9, 15, 17-18;

травень – 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28;

червень – 1-3, 11-13, 24-25, 30 числа.

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Для пересаджування помідорів у відкритий ґрунт потрібно обрати світлу ділянку землі. Також не варто обирати територію, де минулого року росли помідори, рослина любить нові місця.

Викопайте ямки розміром 30*30 см. Між ними має бути відстань в 40-50 см, а ширина міжрядь повинна досягати мінімум 60 см.

Рядки краще робити у напрямку з півночі на південь, щоб плоди отримували достатньо світла.

Розсаду у ґрунт краще пересаджувати разом із грудкою землі. Після цього рослину потрібно полити.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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