Якщо до оселі залетіла пташка: Які забобони та прикмети пов'язані з птахами

У народі дуже поширені різноманітні забобони та прикмети, пов'язані з птахами. Деякі з цих прикмет мають справжні наукові пояснення, а деякі є просто вигадкою, але все одно дуже популярні серед наших людей.

У багатьох культурах світу існують забобони та прикмети, пов'язані з тим, коли у будинок залетіла пташка. Ці повір'я різні, але всі вони є своєрідними вказівками, як потрібно поводитися у таких ситуаціях.

Одним з найбільш поширених забобонів є той, що якщо пташка залетіла у будинок, це може бути знаком надходження певних змін в житті людини, яка живе в цьому будинку. Зазвичай ці зміни відносяться до фінансів або здоров'я. Деякі люди вважають, що заліт пташки в будинок може означати набуття додаткових коштів або успішний бізнес. Інші ж вважають, що це може бути попередженням про хворобу чи негативну подію в майбутньому.

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Якщо в будинок залетів голуб, а у родині є незаміжня дівчина, це прогнозує швидке весілля. Хоча наші предки вважали поганою прикметою голуба, який вдарився об вікно. Голуб, який відвідує ваш балкон або прогулюється по підвіконню – добрий знак, оскільки такому будинку не загрожують пожежі. Також обіцяє благополуччя голуб, який залетів до вас з ношею в дзьобі.

Якщо у вікно залетіла або стукає ластівка, вас чекає гарна звістка. Ця маленька пташка принесе вам процвітання і успіх. Забобони стверджують, що удачу приносять камінчики, здобуті в Ластівчиному гнізді. А перша прилетіла ластівка зробить красенем того, хто, побачивши її, вмиється замість води молоком.

Якщо до вас залетіла або постукала синичка, можливий прихід гостей. Ця птаха приносить з собою також хороші новини. До рідкісних, але бажаним пернатим гостям відноситься соловей. Цей співак приносить в будинок багатство.

Один з найпоширеніших забобонів пов'язаний з журавлем. Згідно з цією прикметою, якщо журавель пролетить під час мандрівки, то це може бути ознакою погоди, що настане. Якщо журавель летить низько, то настане холодна та суха погода, а якщо журавлі летять високо, то чекайте на тепло та вологу.

Ще один забобон пов'язаний з куркою. Згідно з прикметою, якщо курка співає пісню вранці, то це означає, що буде хороша погода. Але, якщо курка не співає, то чекайте на дощ або холодну погоду.

Одна з найбільш популярних прикмет пов'язаних з голубами. Якщо голуб сів на вікно вашої квартири, то це може бути знаком доброї вести або доброго везіння, яке вам скоро зустріне. Також, якщо голуб злетить з вашої руки, то це може бути ознакою того, що ви скоро зустрінете своє кохання.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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