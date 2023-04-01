Навіщо додавати корицю у горщики з кімнатними рослинами: секрет досвідчених господинь

Кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні? Ця спеція – це кориця, яка виявляється дуже корисною для кімнатних квітів.

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Навіть якщо ви роками вирощували вазони, ви можливо не знали про цей секретний лайфхак. Для того, щоб без надмірних зусиль та турбот виростити красиву квітку, досить в вазон додати половину чайної ложки кориці. Ця спеція дозволить запобігти розвитку інфекцій та грибків, які повільно вбивають рослину й не дають їй розвиватися.

Крім того, кориця може "реанімувати" квітку, якщо вона погано перенесла зиму. Для цього необхідно акуратно зробити в землі невеликі поглиблення і в кожне насипати столову ложку розчину з корицею. Важливо не пошкодити коріння, коли будете робити ямочки.

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Крім того, кориця має ряд корисних властивостей, таких як стимулювання росту та захист від паразитів. Вона вважається антисептичною спецією, що дозволяє захистити рослину від грибкових захворювань. Рекомендується нанести спецію на стовбур при пересадці в новий ґрунт, щоб допомогти боротися з грибковими хворобами.

Нагадаємо, раніше ми писали про основні поради, які допоможуть виростити зелень на підвіконні. А також про 5 основних правил пересадки кімнатних рослин навесні.

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