Цей продукт в Україні здорожчав вже на 147%: що буде з цінами далі

Ціни на картоплю в Україні різко підскочили, що вже помітно на гуртових ринках. Зокрема, на львівському ринку "Шувар" вартість цього овочу зросла до 17,3 грн за кілограм, що на 147% більше, ніж торік, коли ціна становила лише 7 грн/кг. Таке подорожчання викликало занепокоєння серед споживачів та аграріїв.

Як зазначила керівниця відділу маркетингу ринку Тетяна Попович у коментарі OBOZ.UA, хоча ціни на картоплю загалом залишаються відносно стабільними, в окремих регіонах країни спостерігається певне зростання. Вона пояснила, що це зумовлено кількома факторами, серед яких витрати на логістику та початок збору пізніх сортів картоплі, які традиційно коштують дорожче.

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Скільки коштує 1 кг картоплі. Джерело: freepik.com

Крім того, ситуація з пропозицією картоплі залишається стабільною, попри погодні ризики, що вплинули на врожайність у деяких областях. "Урожай картоплі 2024 року виглядає досить стабільним, попри попередні побоювання щодо погодних умов, особливо посухи в серпні", – зазначила Тетяна Попович.

Проте експерти ринку очікують, що в найближчі тижні ціни на картоплю можуть продовжити зростати. Це може статися через збільшений попит на фоні зниження пропозиції ранньої картоплі та погіршення погодних умов під час збору пізніх сортів. Також вплинуть зростання витрат на енергоносії та логістику.

Попри ці фактори, значного стрибка цін не очікується. За словами Попович, загальний обсяг пропозиції на ринку поки залишається стабільним, що допомагає уникнути різких коливань вартості продукту.

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