Этот продукт в Украине подорожал уже на 147%: что будет с ценами дальше

Цены на картофель в Украине резко подскочили, что уже заметно на оптовых рынках. В частности, на львовском рынке "Шувар" стоимость этого овоща выросла до 17,3 грн за килограмм, что на 147% больше, чем в прошлом, когда цена составляла всего 7 грн/кг. Такое удорожание вызвало беспокойство среди потребителей и аграриев.

Как отметила руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович в комментарии OBOZ.UA, хотя цены на картофель в целом остаются относительно стабильными, в отдельных регионах страны наблюдается определенный рост. Она объяснила, что это обусловлено несколькими факторами, среди которых расходы на логистику и начало сбора поздних сортов картофеля, которые традиционно стоят дороже.

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Сколько стоит 1 кг картофеля. Источник: freepik.com

Кроме того, ситуация с предложением картофеля остается стабильной, несмотря на погодные риски, повлиявшие на урожайность в некоторых областях. "Урожай картофеля 2024 года выглядит достаточно стабильным, несмотря на предварительные опасения относительно погодных условий, особенно засухи в августе", – отметила Татьяна Попович.

Однако эксперты рынка ожидают, что в ближайшие недели цены на картофель могут продолжить расти. Это может произойти из-за увеличенного спроса на фоне снижения предложения раннего картофеля и ухудшения погодных условий при сборе поздних сортов. Также повлияют рост расходов на энергоносители и логистику.

Несмотря на эти факторы, значительного скачка цен не ожидается. По словам Поповича, общий объем предложения на рынке пока остается стабильным, что помогает избежать резких колебаний стоимости продукта.

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