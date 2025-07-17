Федоров анонсував скасування дистанційного навчання в українських школах

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який є потенційним кандидатом на посаду першого віцепрем'єр-міністра України, повідомив, що наказ Міністерства освіти і науки №1112, який викликав суперечки, зокрема щодо дистанційного навчання у школах, буде скасовано.

Він підкреслив, що уряд працюватиме над тим, щоб забезпечити учням доступ до навчання в безпечних школах. Про це міністр заявив у відеозверненні, пише UAportal з посиланням на ТСН.

"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях", — зазначив Федоров.

Які основні проблеми викликає наказ Міністерства освіти і науки №1112

Обмеження у виборі навчального закладу

Згідно з документом, починаючи з 1 вересня 2025 року, учні, які стали внутрішньо переміщеними особами, повинні будуть навчатися лише в школах за місцем фактичного проживання. Це може призвести до додаткового психологічного навантаження на дітей, які вже пережили вимушене переселення або травми війни. Для багатьох із них процес адаптації до нової школи стане серйозним випробуванням.

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Обмеження доступу до дистанційного навчання

Цей наказ вводить нове правило: дистанційні класи повинні складатися не менше ніж з 20 учнів. Це суперечить чинному Законі України "Про повну загальну середню освіту", де мінімальна кількість учнів у класі визначена як п’ять. Внаслідок цього школи з меншими дистанційними групами можуть позбутися можливості їх проводити, що негативно позначиться на доступності освіти для дітей у різних регіонах.

Труднощі для дітей з ТОТ

Учні з тимчасово окупованих територій можуть отримувати освіту дистанційно через систему педагогічного патронажу за новими вимогами. Проте для цього батьки повинні надати особисті дані та дати письмову згоду на їх обробку. В умовах окупації, де будь-який зв'язок з Україною підлягає переслідуванню, це створює серйозні загрози для безпеки родин та фактично обмежує доступ дітей до української освіти.

Можливі ризики для дітей у прифронтових районах

Міністерство освіти наполягає на проведенні очних занять у школах, де є укриття. Однак на практиці багато шкіл в прифронтових громадах не мають відповідно обладнаних сховищ або не мають їх взагалі. Шлях до навчальних закладів у районах, де часто лунають обстріли, додає ще один фактор небезпеки. Хоча МОН запевняє, що дистанційне навчання не буде повністю скасовано, навіть у таких ситуаціях застосовуватимуться додаткові умови.

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