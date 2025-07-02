Як школярі допоможуть врятувати ринок праці України: важливий прогноз

Кадровий дефіцит в Україні може значно скоротитися протягом найближчих 3–5 років завдяки школярам, які дедалі частіше обирають професійне навчання та виходять на ринок праці вже через 2–2,5 роки. Шостий рік поспіль зростає кількість вступників до професійно-технічних навчальних закладів.

Про це йдеться в аналітичному звіті Конфедерації роботодавців України. У 2024 році до ПТУ та коледжів вступили 230 тисяч молодих людей, тоді як у 2021 році їх було 210 тисяч.

46% підлітків віком 10–12 років вже мають уявлення про майбутню професію. 41% учнів обирають навчання у професійно-технічних закладах, бо не хочуть втрачати два роки в школі, а 39% – через бажання отримати конкретну спеціальність. Вибір учнів зумовлений особистими інтересами (59%) та здібностями (30%).

Другий тренд, який відзначають аналітики, – це прагнення підлітків якомога раніше розпочати заробляти. Кожен шостий із них, хто має таке бажання, вже навчається за професією.

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Третій тренд полягає у тому, що майже 60% підлітків довіряють інформації з соціальних мереж, де рекламують професії, частково замінювані штучним інтелектом. Зокрема, йдеться про спеціалістів у сфері IT, попит на яких знизився через розвиток генеративного ШІ, наприклад, ChatGPT.

Четвертий тренд – понад 70% студентів професійно-технічних закладів задоволені своїм вибором.

П’ятий тренд демонструє, що за останній рік на 40% зросла кількість підлітків, які прагнуть пов’язати своє майбутнє зі Збройними силами.

"Ці цифри показують, що більшість підлітків мають чітке уявлення про свої цілі. Водночас часто поради батьків і вчителів спонукають їх обирати шлях, що забирає близько семи років на навчання у школі та вишах. Як результат, у 21–22 роки вони виходять на ринок праці з фахом, який не завжди є актуальним, і змушені працювати на посадах, де вища освіта не потрібна. Іноді це призводить до розчарування у професійному виборі. Підлітки, які розпочинають навчання за професією у 14–15 років, починають працювати вже у 17–18 років. У них набагато більше можливостей для самореалізації, і вони можуть здобути вищу освіту пізніше, коли визначаться з напрямком", – підкреслюють у Конфедерації роботодавців України.

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