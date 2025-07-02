Как школьники помогут спасти рынок труда Украины: важный прогноз

Кадровый дефицит в Украине может значительно сократиться в ближайшие 3–5 лет благодаря школьникам, которые все чаще выбирают профессиональное обучение и выходят на рынок труда уже через 2–2,5 года. Шестой год подряд растет количество поступающих в профессионально-технические учебные заведения.

Об этом говорится в аналитическом отчете Конфедерации работодателей Украины. В 2024 году в ПТУ и колледжи поступило 230 тысяч молодых людей, тогда как в 2021 году их было 210 тысяч.

46% подростков в возрасте 10–12 лет уже имеют представление о будущей профессии. 41% учеников выбирают обучение в профессионально-технических заведениях, потому что не хотят терять два года в школе, а 39% - из-за желания получить конкретную специальность. Выбор учащихся обусловлен личными интересами (59%) и способностями (30%).

Второй тренд, который отмечают аналитики – это стремление подростков как можно раньше начать зарабатывать. Каждый шестой из них, имеющих такое желание, уже учится по профессии.

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Третий тренд состоит в том, что около 60% подростков доверяют информации из социальных сетей, где рекламируют профессии, частично заменяемые искусственным интеллектом. В частности, речь идет о специалистах в сфере IT, спрос на которых снизился из-за развития генеративного ИИ, например ChatGPT.

Четвертый тренд – более 70% студентов профессионально-технических заведений довольны своим выбором.

Пятый тренд демонстрирует, что за последний год на 40% возросло количество подростков, стремящихся увязать свое будущее с Вооруженными силами.

"Эти цифры показывают, что большинство подростков имеют ясное представление о своих целях. В то же время часто советы родителей и учителей побуждают их выбирать путь, который занимает около семи лет на обучение в школе и вузах. Как результат, в 21–22 года они выходят на рынок труда со специальностью, которая не всегда актуальна, и вынуждены работать на должностях, где высшее образование не нужно. Иногда это приводит к разочарованию в профессиональном выборе. Подростки, начинающие обучение по профессии в 14–15 лет, начинают работать уже в 17–18 лет. У них гораздо больше возможностей для самореализации, и они могут получить высшее образование позже, когда определятся с направлением", – подчеркивают в Конфедерации работодателей Украины.

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