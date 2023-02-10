Лютий буде найкращим місяцем у 2023 році для трьох знаків зодіаку

Особлива енергетика лютого буде відчутна і сприятиме необхідним перебудовам у житті трьох знаків зодіаку. Повний Місяць у Леві, Юпітер в Овні, Сонце в Рибах, Венера в Рибах, потім в Овні та Меркурій у Рибах матимуть свій надзвичайний вплив.

Завдяки планетам, які дають мотивацію та сміливість, необхідні для просування вперед, щасливчики отримають чудову можливість реалізувати свої мрії та досягти всіх цілей. Якщо ви народилися під одним із цих сузір’їв, будьте готові, адже весь лютий зірки налаштовані до вас.

Овен

Юпітер перебуває у вашому знаку протягом лютого, приносячи вам заряд енергії, який вселяє сміливість і впевненість, щоб прийняти будь-який виклик, яким би важким він не здавався. Прихід Венери в знак Риб принесе вам несподівані романтичні сюрпризи, тому обов’язково стежте за своїми стосунками.

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Ви готові зробити крок вперед як в особистому, так і в професійному плані; в сім'ї ви будете щасливі, а в бізнесі – це гарантована еволюція. У вас є вітер у вітрилах, і ви благословенні зірками. Не соромтеся чіплятися за цю золоту можливість, яку дає вам Всесвіт, і пам’ятайте: чим швидше це буде зроблено, тим краще.

Близнюки

Меркурій увійшов у Риби. У лютому це дає вам можливість легше спілкуватися з іншими та дозволяє випереджати терміни на роботі. Тепер більше ніяких затримок для звітів. Однак шукайте нові джерела доходу або інвестиційні можливості.

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Крім того, є Юпітер, який продовжує свій шлях у Овні, і Сатурн, що затьмарюється у Водолії. Цей планетарний дует принесе вам плідний урожай і покращить ваше фінансове становище. Дозвольте собі захопитися цими чарівними космічними подіями і насолоджуватися ними якомога більше, це ваше право.

Лев

Очікуйте позитивних змін, як на рівні родини, так і на рівні особистих стосунків. Протягом цього місяця лютого вам вдасться вирішити ваші конфлікти, остаточно перегорнути сторінку та покласти край травмам минулого. Повний Місяць у вашому знаку, який відбувся кілька днів тому, принесе вам так необхідну ясність, спокій і спокій у вашому житті.

Венера, яка знаходиться під знаком Риб до 20 лютого, дозволить відчути нові сили на роботі. Планета емоційності та гармонії пропонує вам захоплюючі та корисні можливості в любові та творчості. Все, що вам потрібно зробити, це схопити свій шанс в потрібний час.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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