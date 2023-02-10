Февраль будет лучшим месяцем в 2023 году для трех знаков зодиака

Особая энергетика февраля будет ощутима и будет способствовать необходимым перестройкам в жизни трех знаков зодиака. Полная Луна в Леве, Юпитер в Овне, Солнце в Рыбах, Венера в Рыбах, затем в Овне и Меркурий в Рыбах будут иметь свое чрезвычайное влияние.

Благодаря планетам, которые дают мотивацию и смелость, необходимые для продвижения вперед, счастливчики получат отличную возможность реализовать свои мечты и добиться всех целей. Если вы родились под одним из этих созвездий, будьте готовы, ведь весь яростный звезды настроены к вам.

Овен

Юпитер находится в вашем знаке в течение февраля, принося вам заряд энергии, внушающий смелость и уверенность, чтобы принять любой вызов, каким бы тяжелым он ни казался. Приход Венеры в знак Рыб доставит вам неожиданные романтические сюрпризы, поэтому обязательно следите за своими отношениями.

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Вы готовы шагнуть вперед как в личном, так и в профессиональном плане; в семье вы будете счастливы, а в бизнесе – это гарантированная эволюция. У вас есть ветер в парусах, и вы благословлены звездами. Не стесняйтесь цепляться за эту золотую возможность, которую дает вам Вселенная, и помните: чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

Близнецы

Меркурий вошел в Рыбы. В феврале это позволяет вам легче общаться с другими и позволяет опережать сроки на работе. Теперь больше никаких задержек для отчетов. Однако ищите новые источники дохода или инвестиционные возможности.

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Кроме того, есть Юпитер, продолжающий свой путь в Овне, и Сатурн, омрачающийся в Водолее. Этот планетарный дуэт принесет плодотворный урожай и улучшит ваше финансовое положение. Позвольте себе увлечься этими волшебными космическими событиями и наслаждаться ими как можно больше, это ваше право.

Лев

Ожидайте положительные изменения, как на уровне семьи, так и на уровне личных отношений. В течение этого месяца февраля вам удастся разрешить ваши конфликты, окончательно пролистать страницу и положить конец травмам прошлого. Полная Луна в вашем знаке, который состоялся несколько дней назад, принесет вам так необходимую ясность, покой и покой в вашей жизни.

Венера, находящаяся под знаком Рыб до 20 февраля, позволит ощутить новые силы на работе. Планета эмоциональности и гармонии предлагает вам увлекательные и полезные возможности в любви и творчестве. Все, что вам нужно сделать, это ухватить свой шанс в нужное время.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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