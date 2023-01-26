Астрологи поделились годовым любовным гороскопом на 2023 год: Овен – Дева

В Новый год Марс и Меркурий были ретроградными. Со страстным Марсом и коммуникатором Меркурием в ретроградном положении календаря романтические решения могут возникнуть только позже в январе.

Ретроградная Венера может легко прервать отношения летом. Астрологи рассказали, чего следует ожидать от любви первой половине знаков зодиака, от Овна до Девы.

Овен

Высокие пруды, интенсивная любовь есть на горизонте для Овнов, тогда как кармический Южный узел проходит через Скорпиона до 17 июля. 5 мая лунное затмение в Скорпионе может укрепить долгосрочную связь или разорвать ее. Что бы вы ни решили, вы не потеряете любовь к лету.

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Палка Венера проходит через Льва с 5 июня по 8 октября, даря пик романтических впечатлений и страстных игр. Пока Венера ретроградна с 22 июля по 3 сентября, вы можете восстановить связь с "сбежавшим" или наконец разобраться с драмой.

Телец

Где баланс между "я" и "мы"? Это вопрос, поскольку Северный узел находится в Тельце до 17 июля. Если вы чрезмерно расширяете свои отношения, сдерживайте это. В 2023 году развитие собственных интересов делает вас очень привлекательным.

Тем временем, кармический южный узел в Скорпионе может соединить вас с задуманным партнером. Лунное затмение 5 мая станет критическим моментом "выбор или проигрыш". Вы будете наслаждаться сентиментальным летом, пока ваш правитель, романтичная Венера, будет уютно находиться в Леве с 5 июня по 8 октября.

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Близнецы

В начале 2023 года у вас будет горячее, чем в котельной, благодаря мощному Марсу, двигающемуся вперед через Близнецы с 12 января по 25 марта. Смешайтесь с новыми толпами, щедро листайте и экспериментируйте вволю. Близнецы могут расширить романтические рамки увлекательными способами, пока неприличный Юпитер будет в Овне до 16 мая.

Заполните культурный календарь датами, чтобы удержать внимание от блуждания. Когда Южный узел переходит в Весы и ваше пятое здание романтики и плодородия с 17 июля по 11 января, наступает пик сезона для привлечения родственной души.

Рак

Увлекательный роман стоит на повестке дня, пока Южный узел парит в Скорпионе и вашем страстном пятом доме до 17 июля. Будьте активны в создании магии, покупая билеты на шоу и выставки и планируя отпуск. Лунное затмение 5 мая может принести знаменательный момент, о котором следует поделиться.

Для некоторых Раков богатыми в этом году являются любовные отношения с собой, но не отгораживайте свое сердце. Краткий визит Плутона в Водоле, с 23 марта по 11 июня, является началом его 20-летнего путешествия через ваш жаркий духовный восьмой дом. Впереди прекрасное романтическое лето, пока Венера будет у Леви с 5 июня по 8 октября.

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Лев

Серьезный Сатурн впадает в Рыб 7 марта, активируя ваш восьмой дом душевной сексуальности и постоянной связи на три года. Вы хотите искренней преданности, но ваши потребности в отношениях могут завертеться в совершенно новом направлении благодаря предварительному переходу Плутона в Водолей 23 марта – 11 июня.

Планета любви Венера проведет четыре редких месяца в знаке Льва, с 5 июня по 8 октября. За это время у вас будет больше поклонников, чем вы, возможно, знаете, что с ними делать. Будьте готовы: Венера вращается ретроградно с 22 июля по 3 сентября. Могут возникнуть нерешенные проблемы, и вы можете пообщаться с прежним.

Дева

Для Дев ожидается сексуально-положительный год, который будет больше похож на "частный показ". Расширяйте свои эротические границы, пока непристойный Юпитер проникает через Овна и ваш блестящий восьмой дом до 16 мая. Поскольку вам нужны и похоть, и доверие, исследуйте.

В этом году откровенный Юпитер позволяет легко говорить обо всем, от защиты до фантазий и согласия. Одновременно серьезный Сатурн переходит в Рыб и вашу зону партнерства 7 марта. Вопросы отношений становятся более весомыми в течение этого трехлетнего цикла. Вы можете взять на себя большую ответственность с партнером, например ипотеку, брак или изменение образа жизни, которая повлияет на вас обоих.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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